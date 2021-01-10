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Открыт набор на 2022-й учебный год!
Цель «Школы Бхакти» – познакомить с философией и культурой бхакти вайшнавской традиции, помочь получить авторитетные знания и реальный духовный опыт.
Для кого и о чем курс «Школа Бхакти»
Наши преподаватели
Бхакти Вигьяна Госвами
Шачинандана Свами
Ватсала дас
Мукунда Мурари дас
Ачинтья Кришна дас
Применяйте знание в жизни под руководством опытного наставника
Система наставничества – опора нашего проекта. Заботливые наставники помогут вам адаптироваться к процессу обучения, ответят на возникающие вопросы и помогут перевести теорию в практику. Они станут вашими добрыми друзьями и помощниками на духовном пути.
Наставники в Школе Бхакти:

✅ практикующие 10+ лет вайшнавы
✅ зрелые и социально стабильные люди
✅ имеют богатый опыт ведения групп и личного общения с подопечными
✅ прошли специальную подготовку в коучинге
✅ рады служить и очень ждут вас на обучении

Школа Бхакти для меня является возможностью не только усиливать фундамент собственной практики, но также помогать другим духовно расти и избегать ошибок на пути духовного развития.
Вилас Рупа дас
Москва, Россия
В «Школе Бхакти» не преподают сухую теорию. Эти духовные знания когда-то изменили мою жизнь: ценности, отношение к людям, цели. И теперь я с радостью хочу поделиться этими знаниями с вами.
Мохини Радха деви даси
Краснодар, Россия
Для меня участие в «Школе Бхакти» – это возможность обрести духовный опыт в служении студентам. Потому, что наша Школа – это не просто школа преподавателей, наставников и студентов, это прежде всего школа настоящих слуг.
Ювати Сундари деви даси
Москва, Россия
В Школе Бхакти мы постигаем вкус высшего счастья – бескорыстного преданного служения Богу, нашим студентам, духовным учителям и преподавателям. Говорится, что служить – означает делать лучшее для того, кого ты любишь. Этим вкусом мы стараемся делиться друг с другом в Школе Бхакти.
Према Тарангини деви даси
Киев, Украина
«Школа Бхакти» – это возможность увидеть мир глазами духовных учителей, святых людей и священных писаний. Научиться жить согласно законам Бога, согласно законам высшей любви.
Джай Гауранги деви даси
Москва, Россия
Школа Бхакти – это большая милость, это место, где я могу служить и учиться. Знания и опыт, которые я получаю здесь, дают глубокое понимание почему я остаюсь на этом пути, к чему хочу стремиться, а в общении со студентами я получаю ценную возможность служить и заботиться.
Шьяма Гаури деви даси
Вильнюс, Литва
Школа Бхакти – это не только интереснейший образовательный курс, где с большим усердием представлены самые глубокие знания от людей, которые посвятили его изучению всю свою жизнь, но также это Школа отношений, – отношений с наставником, однокурсниками, преподавателями, отношений со Святым Именем и Богом.
Расамрита деви даси
Дели, Индия
Обучение в Школе Бхакти даёт уникальную возможность слушать системные лекции реализованных вайшнавов, обсуждать и осмыслять их в сердечной атмосфере группы единомышленников и обретать живой духовный опыт. Для меня служение в этом проекте – это невероятная удача и шанс доставить радость Шриле Прабхупаде.
Хладини Гопика деви даси
Москва, Россия
Как будет проходить обучение?
Ниже вы можете ознакомиться с основными этапами обучения. Если вас заинтересуют подробности – свяжитесь с нами, мы будем рады ответить на любые вопросы.
Заполнение анкеты и прием в ШБ
Оставьте заявку на этом сайте, указав способ связи. Обратите внимание, что заполнение первичной заявки не означает, что вы зачислены в «Школу Бхакти». Это просто начало нашего знакомства.

Если вы учились на «Большом Ведическом Практикуме», вас примут в первую очередь без каких-либо дополнительных собеседований.

Если вы не учились у нас, мы попросим вас заполнить анкету, чтобы понять ваш уровень подготовки, а затем проведем онлайн-собеседование, чтобы удостовериться в вашем желании и возможности учиться на курсе (вовремя слушать все лекции, делать домашние работы, посещать еженедельные встречи наставнической группы).

Пожалуйста, если вы не совсем уверены в своих возможностях, в наличии времени и желания, то не отправляйте заявку.
Распределение по наставническим группам
Мы сами распределим студентов по наставникам на основании информации из анкет. Будут учитываться пол, возраст, часовой пояс в месте проживания, опыт духовной практики и другие параметры.

Подобранные таким образом группы объединят студентов, которым будет интересно и удобно учиться вместе.
Знакомство с образовательной средой
Мы разработали образовательную платформу «Прамана». В ней вы найдете все материалы (видео- и аудио-лекции, дополнительные файлы), в ней же можно делать домашние работы и общаться с преподавателями и наставниками.
Система очень проста в использовании, но перед началом занятий мы обязательно проведем обучение и дадим контакты специалистов технической поддержки, которые в любой момент укротят строптивую технику.

Для встреч наставнических групп мы используем программу Zoom, которая позволяет с компьютера или телефона проводить онлайн-встречи.

Кроме того, внутри групп будут работать чаты в привычных мессенджерах (обычно WhatsApp или Telegram)
Когда будут публиковаться лекции
Лекции будут публиковаться в образовательной платформе «Прамана» по субботам. Продолжительность лекции – 1–1,5 часа.

Запись трансляции вместе с аудиоверсией лекции и файлами с дополнительными материалами будет доступна в «Прамане» для просмотра в любое удобное время.

Лекции будут публиковаться не каждую неделю: между логически завершенными блоками мы будем делать перерывы в 1–2 недели, чтобы у вас было время усвоить и закрепить пройденный материал. Онлайн-встречи малых групп в это время продолжатся.
О домашних заданиях
Домашние задания – обязательная часть учебного процесса. Они необходимы для закрепления материала, проработки практических моментов и оценки уровня ваших знаний.

Домашние задания выкладываются в «Прамане», студенты их выполняют, а наставники проверяют и пишут комментарии.

Есть обязательные задания, а есть дополнительные, предназначенные для тех, кто хочет глубже погрузиться в материал.

За качественно и вовремя выполненные задания будет начисляться «карма». Об этой системе вам подробно расскажут наставники.
Проработка материала и общение в группах
Очень важная часть обучения – еженедельные онлайн-встречи малых групп. Время встреч выбирается самой группой, обычно это раннее утро или вечер. Продолжительность встреч – от 1,5 часов.

На встречах студенты под руководством наставника повторяют материал, разбирают сложные моменты в домашних работах, делают упражнения, проводят медитации.

Также есть возможность задать вопрос преподавателям: для этого в «Прамане» есть специальный раздел, где преподаватели видят вопросы и публикуют ответы.

Регулярное посещение встреч – обязательное условие обучения!
Личное общение с наставником
Задача наставника – помочь вам усвоить материал. В основном, это происходит во время встреч малой группы. Но студент может обратиться к наставнику и лично, прося разъяснить какой-то философский момент или спрашивая совета по применению полученных знаний в конкретных жизненных ситуациях.

Кроме этого, примерно раз в 1–2 месяца наставник сам будет просить студента о встрече с целью прояснения общего состояния и ответов на вопросы, которые возникали во время очередного блока обучения.
Ретриты и паломничества
Культура бхакти предполагает личностное общение, и мы планируем разные мероприятия, на которых сможем с вами встречаться: ретриты, фестивали, паломничества по святым местам и т.п.
Оплата обучения
Основные статьи расходов:
– Аренда аудио- и видео-оборудования.
– Разработка и поддержание собственной образовательной платформы «Прамана».
– Пожертвования преподавателям, наставникам и методистам.
– Проведение регулярных семинаров и ретритов для повышения квалификации команды.
– Маркетинговые активности.
– Налоговые отчисления.

Возможны два режима обучения:

1. Ученик. То есть студент слушает лекции, вовремя делает домашние задания и посещает большинство встреч малых групп. При этом варианте мы не назначаем фиксированной платы за обучение, вы можете пожертвовать абсолютно любую сумму.
Мы хотим, чтобы все желающие могли пройти этот курс, независимо от уровня достатка. Мы были бы счастливы сделать этот курс полностью бесплатным и даже не говорить о деньгах. Но пока это невозможно, так как затраты, позволяющие поддерживать высокий уровень обучения, составляют около 5000 рублей в месяц на одного студента.

2. Вольный слушатель. Если студент не выполняет все домашние задания, без уважительной причины пропускает встречи наставнической группы, он тоже может учиться.
Однако для таких студентов мы устанавливаем фиксированное пожертвование в размере 5000 рублей в месяц. Ну или больше, если у студента есть такая возможность.
«Школа Бхакти» является некоммерческим проектом, то есть все пожертвования тратятся только на сам проект (оплата расходов и развитие). Никакие деньги из проекта не выводятся, это принципиальная позиция всей нашей команды.
Преподаватели и наставники «Школы Бхакти»
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Наши принципы
Как и все проекты «Клуба 108», наша «Школа Бхакти» построена на пяти основных принципах:
Авторитетность
Мы опираемся на опыт святых, священные писания и авторитетную комментаторскую традицию. Без вольных трактовок и дополнений. Вайшнавская философия и культура как она есть.
1
Системность
Ведические знания чрезвычайно глубоки, поэтому знания должны передаваться постепенно, с учетом квалификации ученика. При этом важно, чтобы образование было долговременным, потому что только в этом случае возможен рост.
2
Практичность
Философия не должна ограничиваться сухой теорией. Знания должны подаваться так, чтобы ученик мог их применять, получая живой опыт, приводящий к ощутимому изменению качества жизни.
3
Открытость
Знания, которые мы передаем вам во время этого курса, универсальны. Они не ограничены временем, страной или конфессией. Школа бхакти не приемлет сектантства, мы с уважением относимся ко всем духовным путям и стараемся подчеркнуть ценности, которые их объединяют.
4
Отношения
Настоящее знание передается от сердца к сердцу, от учителя к ученику.
Залогом успешного образования является общение студентов с наставниками и тесная связь между наставниками и преподавателями.
5
Программа курса
Вводный урок ● 22 января
«Школа Бхакти.Введение»
Адриан Крупчанский (Ачинтья Кришна дас)
Урок 1 ● 29 января
«Бхакти – вершина
эволюции сознания»
Адриан Крупчанский (Ачинтья Кришна дас)
Урок 2 ● 5 февраля
«Как научиться бхакти»
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 3 ● 12 февраля
«Бхакти в свете разных философий Индии»
Дмитрий Калинин (Мукунда Мурари дас)
Урок 4 ● 26 февраля
«Краткая история гаудия-вайшнавизма»
Дмитрий Калинин (Мукунда Мурари дас)
Урок 5 ● 5 марта
«Основы философии бхакти» Часть 1
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 6 ● 12 марта
«Основы философии бхакти» Часть 2
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 7 ● 26 марта
«Основа духовного роста – общение с садху»
Часть 1
Дмитрий Калинин (Мукунда Мурари дас)
Урок 8 ● 2 апреля
«Основа духовного роста – общение с садху»
Часть 2
Дмитрий Калинин (Мукунда Мурари дас)
Урок 9 ● 9 апреля
«Юга-дхарма. Главный вид йоги в этот век»
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 10 ● 23 апреля
«В гостях у Абсолютной Истины»
Дмитрий Калинин (Мукунда Мурари дас)
Урок 11 ● 30 апреля
«Быстрый путь к сердцу Абсолютной Истины»
Дмитрий Калинин (Мукунда Мурари дас)
Урок 12 ● 14 мая
«Духовные книги – двери в другую реальность»
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 13 ● 21 мая
«Посещение святых мест»
Адриан Крупчанский (Ачинтья Кришна дас)
Урок 14 ● 28 мая
«Священные дни – источники преданности»
Бхакти Вигьяна Госвами
Курс ● 4 июня – 16 июля
«Ученик в ИСККОН»

Урок 15 ● 3 сентября
«Регулирующие принципы свободы»
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 16 ● 10 сентября
«Преодоление трудностей на пути бхакти»
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 17 ● 17 сентября
«Сочетание духовных и материальных обязанностей»
Адриан Крупчанский (Ачинтья Кришна дас)
Урок 18 ● 1 октября
«Молитва – общение с Абсолютной Истиной»
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 19 ● 8 октября
«Как понравиться Богу»
Олег Сунцов (Ватсала дас)
Урок 20 ● 15 октября
«Высшее совершенство бхакти»
Бхакти Вигьяна Госвами
Курс ● 3, 10, 17, 24 декабря
«Вайшнавский этикет»

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Пишите: sb@club108.ru
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