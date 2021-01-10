Оставьте заявку на этом сайте, указав способ связи. Обратите внимание, что заполнение первичной заявки не означает, что вы зачислены в «Школу Бхакти». Это просто начало нашего знакомства.
Если вы учились на «Большом Ведическом Практикуме»
, вас примут в первую очередь без каких-либо дополнительных собеседований.
Если вы не учились у нас, мы попросим вас заполнить анкету, чтобы понять ваш уровень подготовки, а затем проведем онлайн-собеседование, чтобы удостовериться в вашем желании и возможности учиться на курсе (вовремя слушать все лекции, делать домашние работы, посещать еженедельные встречи наставнической группы).
Пожалуйста, если вы не совсем уверены в своих возможностях, в наличии времени и желания, то не отправляйте заявку.