Возможны два режима обучения:



1. Ученик. То есть студент слушает лекции, вовремя делает домашние задания и посещает большинство встреч малых групп. При этом варианте мы не назначаем фиксированной платы за обучение, вы можете пожертвовать абсолютно любую сумму.

Мы хотим, чтобы все желающие могли пройти этот курс, независимо от уровня достатка. Мы были бы счастливы сделать этот курс полностью бесплатным и даже не говорить о деньгах. Но пока это невозможно, так как затраты, позволяющие поддерживать высокий уровень обучения, составляют около 5000 рублей в месяц на одного студента.



2. Вольный слушатель. Если студент не выполняет все домашние задания, без уважительной причины пропускает встречи наставнической группы, он тоже может учиться.

Однако для таких студентов мы устанавливаем фиксированное пожертвование в размере 5000 рублей в месяц. Ну или больше, если у студента есть такая возможность.

